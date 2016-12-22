Сенат заявил о попытке России помешать модернизации ядерных сил США

Россия пытается препятствовать модернизации ядерной триады США. Об этом заявил сенатор-республиканец Том Коттон в ходе своего выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

«Россия пытается остановить модернизацию нашей ядерной триады, остановить размещение ПРО», — сказал Коттон.

В начале июля Россия выступила против размещения американских систем ПРО THAAD на Корейском полуостров. Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на заседании Собвеза организации также призывал «соответствующие страны к немедленному прекращению и отмене процесса размещения».

США начали развертывание системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи весной, после очередных ракетных испытаний КНДР. Пентагон 2 мая подтвердил готовность системы к перехвату ракет.