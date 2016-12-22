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Дума отложила поправку об упрощенном получении гражданства жителями СНГ
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Дума отложила поправку об упрощенном получении гражданства жителями СНГ
Политика, 21:20
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Дума отложила поправку об упрощенном получении гражданства жителями СНГ

Комитет Госдумы по законодательству не включил в повестку своего заседания во вторник, 18 июля, рассмотрение дополнительной поправки к законопроекту об отмене решения о предоставлении гражданства России осужденным за терроризм и экстремизм. Это следует из информации на сайте комитета.

Законопроект был принят во втором чтении в среду, 12 июля, однако председатель Думы Вячеслав Володин во время его рассмотрения попросил ответственный комитет «проработать» в течение недели возможность включения в него еще одной поправки — о расширении понятия «носитель русского языка».

Автор поправки единоросс Константин Затулин предложил признавать носителями русского языка тех иностранных граждан, которые проживают или ранее проживали (или их родственники по прямой восходящей линии) на территории России или на территории, относившейся к Российской империи или СССР «на момент прекращения их существования». Сейчас в законе эта территория ограничивается «пределами государственной границы России», что не позволяет, по словам Затулина, «нашим соотечественникам» претендовать на упрощенный порядок получения гражданства России.

Ответственный комитет предлагал отклонить эту поправку, но Затулин вынес ее на отдельное обсуждение на заседании в среду. Присутствующий там представитель МВД выразил готовность проработать этот вопрос в дальнейшем, а Володин поручил комитету по законодательству «проработать правильную поправку» Затулина и допустил, что законопроект может быть возвращен во второе чтение для ее принятия.

Однако комитет направил еще в конце прошлой недели в Совет Думы предложение рассмотреть законопроект в окончательном третьем чтении 19 июля, когда состоится предпоследнее пленарное заседание весенней сессии, следует из материалов на сайте Думы. Затулин подтвердил РБК, что представитель комитета ему сообщил о несогласовании поправки. Законопроект будет приниматься без нее, рассмотрение документа переносится на осень. Председатель комитета Павел Крашенинников на звонки РБК не ответил.

Против поправки выступает государственно-правовое управление президента (ГПУ), сообщил РБК Затулин. «Они убеждены, что понаедут люди, которые злоупотребят нашим пенсионным обеспечением, а также что будут претендовать на материнский капитал», — пояснил депутат. Собеседник РБК в комитете подтвердил, что ГПУ и правительство не поддерживают поправку, ссылаясь на ее «непроработанность». В частности, по его словам, указывается, что не просчитаны расходы федерального бюджета, которые потребует реализация этого предложения, а также «дипломатические» последствия, связанные с тем, что граждане стран СНГ смогут получать гражданство России в упрощенном порядке.

Согласовать эту поправку за неделю было невозможно, это должен был понимать и спикер, говорит собеседник в комитете. Володин хотел поддержать идею Затулина, а рассматривать возможность ее принятия должен комитет, пояснил собеседник, близкий к руководству Думы.

Это же предложение Затулин вместе со своей коллегой по фракции Натальей Поклонской внес в конце 2016 года в Думу в виде законопроекта, однако он так и не был рассмотрен комитетом по законодательству.

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Ранее в законопроект о лишении гражданства осужденным за терроризм была внесена поправка, согласно которой жителям Украины, которые не могут получить справку о выходе из гражданства этой страны для вступления в гражданство России, достаточно будет нотариально заверить заявление об отказе от него. Эту идею депутаты поддержали на прошлой неделе.

Теги: гражданство , СНГ , Дума
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