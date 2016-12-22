Глава Федерации еврейских общин осудил запрет книги «Насильно крещенные»

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин раскритиковал внесение книги Маркуса Лемана «Насильно крещенные» в список экстремистских материалов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Книга была внесена в список экстремистских материалов 14 июля решением районного суда Сочи. Само решение датируется 22 марта. Как говорится в решении, книга содержит информацию, направленную на «возбуждение ненависти к христианству», а также «пропаганду превосходства иудаизма над христианством».

Книга немецкого общественного деятеля и раввина-ортодокса XIX века Маркуса Лемана «Насильно крещенные» повествует о жизни польских и литовских евреев в XIV веке. Книга несколько раз переиздавалась, в том числе в Германии.

Ранее сообщалось о конфликте главы ФЕОР Боруха Горина и вице-спикера Думы Петра Толстого из-за высказывания последнего, сравнившего противников передачи Исаакиевского собора РПЦ с «внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив...из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году». Горин обвинил Толстого в антисемитизме, а глава СПЧ Михаил Федотов назвал слова Толстого «излюбленным тезисом антисемитов». В конце января Горин и Толстой примирились.

ФЕОР основана в 1999 году и объединяет ортодоксальных евреев направления Хабад-Любавич. В нее входят 200 общин в 178 городах России. ФЕОР является фактически филиалом Хабада в СНГ. Организация ведет работу по восстановлению общин, образовательную и гуманитарную деятельность, восстанавливает культовые здания и ведет борьбу с анти​семитизмом в России.