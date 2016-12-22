Верховный суд отказался отменять ликвидацию «Свидетелей Иеговы»

Верховный суд (ВС) России оставил в силе решение о ликвидации организации «Свидетели Иеговы». Об этом говорится в заявлении на официальном сайте «Свидетелей Иеговы в России».

Как говорится в сообщении, суд оставил в силе решение, принятое судьей Юрием Иващенко. «Верховный суд России упустил последний шанс восстановить право и справедливость для 175 тысяч граждан России, исповедующих религию «Свидетелей Иеговы», — говорится в заявлении.

Также «Свидетели Иеговы» отметили, что для того, чтобы оставить без изменения предыдущее решение о запрете «всех без исключения зарегистрированных организаций этой религии», коллегии из трех судей потребовалось «менее часа». В этой связи «Свидетели Иеговы», «поскольку больше нет эффективных внутрироссийских средств правовой защиты», намерены обратиться в «Европейский суд по правам человека и другие международные организации».

«Свидетели Иеговы» намерены обжаловать решение о ликвидации организации в ЕСПЧ, сообщил РБК представитель европейской ассоциации христианских «Свидетелей Иеговы» Ярослав Сивульский.

«Суд первой инстанции нарушил многие положения европейской конвенции о правах и свободах. Согласно ст. 28 Конституции, у нас гарантируется право на свободу выражения, совести и вероисповедания», — сказал Сивульский. Он отметил, что организация обжалует решение, как только получит мотивированное решение Верховного суда второй инстанции.

В ЕСПЧ уже коммуницированы 23 жалобы «Свидетелей Иеговы» с 2009 года. По словам Сивульского, суд объединил их в одну и «в этом либо в следующем году примет решение».

Минюст 17 марта по результатам проведенной с 8 по 27 февраля проверки обратился в ВС с иском о запрете «Свидетелей Иеговы», так как они «осуществляют свою деятельность с нарушением уставных целей и задач».

В конце апреля суд отказался отменить решение о приостановке деятельности «Свидетелей Иеговы». В конце мая «Свидетели Иеговы» обжаловали решение Верховного суда о признании организации экстремистской.

Запрет на деятельность организации затрагивает около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций «Свидетелей Иеговы» в России, объединяющих около 175 тыс. последователей.