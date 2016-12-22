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Памфилова ответила на обвинения в давлении на свердловский избирком
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Памфилова ответила на обвинения в давлении на свердловский избирком
Политика, 19:52
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Памфилова ответила на обвинения в давлении на свердловский избирком

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова ответила партии «Яблоко», ранее заявившей о давлении Памфиловой на избирательную комиссию Свердловской области.

«Честно говоря, отвечать на это не хочется, но, если «Яблоку» будет легче, пусть Памфилова будет во всем виновата», — сказала она в разговоре с РБК.

17 июля «Яблоко» заявило, что Памфилова оказывает давление на избирком для того, чтобы снять с выборов кандидата в губернаторы Свердловской области Евгения Ройзмана,

Памфиловой было неловко читать заявление партии «Яблоко», которая «всегда ратовала за правовое государство и так пренебрежительно отнеслась к процедуре выдвижения и не прислушалось к доброжелательным и своевременным рекомендациям». По ее словам, партия могла быстро всё исправить. «Нужно было быстро и малыми затратами всё исправить. Вместо этого я читаю такое обвинение в свой адрес. Политики начинают обвинять нас в том, что мы пытаемся жестко соблюдать законодательную процедуру», — сказала Памфилова.

Она добавила, что ЦИК дал «Яблоку» старт на сбор подписей, и «ничего удивительного в этом нет». «Дальше мы выявляем процедурные нюансы, которые затем, уже после сбора подписей, могут помешать регистрации. Мы вовремя им сообщили — сначала лично, потом публично. Нужно было всего лишь перерегистрировать местное отделение, достаточно было трех человек, быстро переподписать все подписи, которые собрали, и продолжить собирать их дальше», — отметила Памфилова. По её словам, в случае если бы Ройзман собрал все подписи, никто не смог бы помешать ему зарегистрироваться кандидатом.

«Яблоко» считает, что Памфилова «стремится представить надуманные процедурные причины», чтобы отстранить мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана от выборов.

Ранее Памфилова заявила о наличии нарушений в процедуре выдвижения Ройзмана. 12 июля член ЦИКа Евгений Шевченко сообщил, что в случае с выдвижением Ройзмана имела место «подмена органа, который может выдвигать кандидата». Сам Ройзман связывает претензии ЦИКа с нежеланием допускать его до выборов.

Теги: выборы , «Яблоко» , Элла Памфилова , Евгений Ройзман
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