Ройзман оспорит муниципальный фильтр в Конституционном суде

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман собирается обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность муниципального фильтра. Об этом РБК рассказал близкий к нему источник и подтвердил сам Ройзман.

«Я собираюсь бороться с этой неправильной практикой, благодаря которой меня не пускают на выборы, разными способами, — добавил политик. — Но не нужно думать, что я готов всю жизнь потратить на противостояние с системой».

Политик сейчас сам участвует в сборе подписей муниципальных депутатов, чтобы зарегистрироваться как кандидат на губернаторских выборах в Свердловской области. Он начал собирать голоса после 21 июня, когда его выдвинуло федеральное бюро партии «Яблоко». В данный момент, как политик сообщил РБК, ему удалось собрать две трети от необходимого числа подписей. В Свердловской области для выдвижения всего нужно набрать от 126 до 132 голосов муниципалов. Собранные подписи кандидаты в губернаторы должны предоставить в местный избирком до 26 июля.

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова опубликовала официальное заявление, в котором обвинила руководителя ЦИКа Эллу Памфилову в давлении на свердловский избирком. По мнению Слабуновой, Памфилова «стремится представить положение дел так, что не муниципальный фильтр, а какие-то другие надуманные процедурные причины делают невозможным участие Евгения Ройзмана в выборах». Глава ЦИКа в комментарии «Новой газете» ответила на это, что заявление партии «стыдно читать».

Ранее Памфилова дважды заявляла о нарушениях в выдвижении партией екатеринбургского мэра. До этого о возможной нелегитимности выдвижения Ройзмана со ссылкой на свердловский облизбирком писал Znak.com. Претензии представителей избирательной комиссии касались того, что Ройзмана на губернаторские выборы выдвинуло федеральное бюро «Яблока». Такое решение могло быть принято только на съезде или конференции регионального отделения партии, заявляли в облизбиркоме.

Федеральное бюро «Яблока» решило поучаствовать в выдвижении Ройзмана после того, как свердловское отделение партии отказалось выдвигать его на выборы. В результате между представителями «Яблока» произошел конфликт, глава свердловского отделения партии Юрий Переверзев покинул свой пост, а само отделение было распущено.

До этого РБК писал о том, что в Свердловской области главы муниципалитетов оказывают давление на местных депутатов, чтобы помешать Ройзману после его выдвижения собрать необходимое количество подписей. Источники утверждали, что муниципалов незадолго до выдвижения екатеринбургского мэра заставили отдать голоса за шестерых других кандидатов на губернаторских выборах.