Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,67 59,29 EUR Нал. 68,53 67,95 USD Бирж. 59,34 +0,25 EUR Бирж. 68,10 +0,35 USD ЦБ. 59,07 -0,81 EUR ЦБ. 67,62 -0,74 EUR/USD 1,15 +0,00 ММВБ 1959,11 -0,08% РТС 1039,34 -0,47% Brent 48,56 -1,08% DJIA 21644,18 +0,03% Nasdaq 6314,23 +0,03% FTSE 7404,13 +0,35%
Ройзман оспорит муниципальный фильтр в Конституционном суде
Лента новостей
В Минске госпитализировали вокалиста Depeche Mode Дейва Гаана 20:48, Общество Власти предсказали рост самогоноварения из-за ограничения продаж алкоголя 20:25, Общество Верховный суд отказался отменять ликвидацию «Свидетелей Иеговы» 20:22, Общество «Спартак» потерял основного игрока перед дерби с «Динамо» 20:18, Спорт Ройзман оспорит муниципальный фильтр в Конституционном суде 20:13, Политика «Бордо» объявил о приобретении футболиста «Зенита» 20:06, Спорт Ливни повредили насыпь трассы Москва — Петербург 19:59, Общество Налоговая поддержка: каким будет курс доллара к концу недели 19:56, Деньги Альфа-банк исключил решение проблем АРБ после смены руководства 19:56, Финансы Памфилова ответила на обвинения в давлении на свердловский избирком 19:52, Политика Основатель IGSS Николай Левицкий продал долю в компании 19:49, Бизнес Правительство утвердило список кандидатов в совет директоров «Транснефти» 19:47, Бизнес Сборная России завоевала шестую медаль на чемпионате мира по водным видам 19:38, Спорт Экс-супруг судьи на Кубани назвал стоимость свадьбы дочери 19:27, Общество В Турции продлили режим чрезвычайного положения на три месяца 19:17, Политика В Госдуме предложили сажать на 15 лет за принуждение к суициду 19:06, Общество Директор Большого театра поручился за экс-главу студии Серебренникова 19:00, Общество В правительстве уточнили информацию об амбулаторном лечении онкологии 18:56, Общество Очередной заместитель Тулеева покинул свой пост 18:52, Политика Экс-менеджеры «Башнефти» пожаловались Чайке на прокурора Башкирии 18:49, Бизнес Двоевластные амбиции: что последует за успехом оппозиции в Венесуэле 18:46, Политика Роскомнадзор защитит сериал «Игра престолов» от пиратов 18:41, Технологии и медиа На Урале арестовали обезглавившего памятник Ленину вандала 18:37, Общество Евросоюз ввел санкции против Ливии для борьбы с контрабандой 18:34, Политика «Яблоко» заявило о давлении Эллы Памфиловой на свердловский избирком 18:18, Политика Операторам пригрозили взысканием необоснованного дохода из-за роуминга 18:13, Бизнес Свадьбу дочери судьи на Кубани проверит совет судей региона 18:08, Общество СМИ узнали о преследовании на Украине пользователей «Яндекс.Такси» 18:02, Общество
Ройзман оспорит муниципальный фильтр в Конституционном суде
Политика, 20:13
0
Ройзман оспорит муниципальный фильтр в Конституционном суде

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман собирается обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность муниципального фильтра. Об этом РБК рассказал близкий к нему источник и подтвердил сам Ройзман.

«Я собираюсь бороться с этой неправильной практикой, благодаря которой меня не пускают на выборы, разными способами, — добавил политик. — Но не нужно думать, что я готов всю жизнь потратить на противостояние с системой».

Политик сейчас сам участвует в сборе подписей муниципальных депутатов, чтобы зарегистрироваться как кандидат на губернаторских выборах в Свердловской области. Он начал собирать голоса после 21 июня, когда его выдвинуло федеральное бюро партии «Яблоко». В данный момент, как политик сообщил РБК, ему удалось собрать две трети от необходимого числа подписей. В Свердловской области для выдвижения всего нужно набрать от 126 до 132 голосов муниципалов. Собранные подписи кандидаты в губернаторы должны предоставить в местный избирком до 26 июля.

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова опубликовала официальное заявление, в котором обвинила руководителя ЦИКа Эллу Памфилову в давлении на свердловский избирком. По мнению Слабуновой, Памфилова «стремится представить положение дел так, что не муниципальный фильтр, а какие-то другие надуманные процедурные причины делают невозможным участие Евгения Ройзмана в выборах». Глава ЦИКа в комментарии «Новой газете» ответила на это, что заявление партии «стыдно читать».

Ранее Памфилова дважды заявляла о нарушениях в выдвижении партией екатеринбургского мэра. До этого о возможной нелегитимности выдвижения Ройзмана со ссылкой на свердловский облизбирком писал Znak.com. Претензии представителей избирательной комиссии касались того, что Ройзмана на губернаторские выборы выдвинуло федеральное бюро «Яблока». Такое решение могло быть принято только на съезде или конференции регионального отделения партии, заявляли в облизбиркоме.

Федеральное бюро «Яблока» решило поучаствовать в выдвижении Ройзмана после того, как свердловское отделение партии отказалось выдвигать его на выборы. В результате между представителями «Яблока» произошел конфликт, глава свердловского отделения партии Юрий Переверзев покинул свой пост, а само отделение было распущено.

До этого РБК писал о том, что в Свердловской области главы муниципалитетов оказывают давление на местных депутатов, чтобы помешать Ройзману после его выдвижения собрать необходимое количество подписей. Источники утверждали, что муниципалов незадолго до выдвижения екатеринбургского мэра заставили отдать голоса за шестерых других кандидатов на губернаторских выборах.

Теги: Конституционный суд , Евгений Ройзман , муниципальный фильтр
Главное
ЦБ назвал «жарким» спор между банками и Ассоциацией российских банков Финансы
Материалы по теме
Ройзману не хватит подписей депутатов для выдвижения в губернаторы Политика
«Яблоко» выдвинуло Ройзмана на губернаторские выборы Политика
«Яблоко» заявило о давлении Эллы Памфиловой на свердловский избирком Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку