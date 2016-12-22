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Роскомнадзор защитит сериал «Игра престолов» от пиратов
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Роскомнадзор защитит сериал «Игра престолов» от пиратов
Технологии и медиа, 18:41
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Роскомнадзор защитит сериал «Игра престолов» от пиратов

Роскомнадзор ​примет «предварительные обеспечительные меры» по защите исключительных прав сериала «Игра престолов», говорится в официальном сообщении ведомства.

Как сообщили в Роскомнадзоре, по заявлению компании «Амедиатека», обладающей правом показа сериала в России, в ведомство поступило десять определений Мосгорсуда о принятии обеспечительных защитных мер. «Меры принимаются в отношении 123 интернет-ресурсов, распространяющих пиратские копии сериала с нарушением авторских прав», — говорится в сообщении.

Провайдеры хостингов и владельцы сайтов, как сообщает ведомство, оповещены о необходимости удалить контент. В противном случае ресурсы будут заблокированы.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Ночь в метро» компания «Амедиатека» в ночь с 17 на 18 июля на одной из станций Московского метрополитена покажет первую серию седьмого сезона «Игры престолов». Премьера пройдет на станции «Маяковская». Премьера сериала на американском телеканале HBO, занимающемся производством «Игры престолов», состоялась вечером 16 июля.

«Игра престолов» признана в 2016 году лучшим драматическим сериалом на 68-й церемонии «Эмми». Она завоевала 12 наград из 23 номинированных.

Теги: Роскомнадзор , пираты , «Игра престолов»
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