В правительстве уточнили информацию об амбулаторном лечении онкологии

В правительстве уточнили информацию о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями «в амбулаторных условиях». В пресс-службе совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере сообщили РБК, что речь не идет о лечении больных в поликлиниках, а исключительно в дневных стационарах — «в клиниках, в которых есть условия для экстренной госпитализации и только в тех случаях, когда нет показаний для госпитализации (на ранних стадиях заболевания)».

Дословно текст поручения звучал так: «Минздраву России представить предложения по развитию стационарозамещающих форм оказания помощи, в том числе создания условий для проведения химиотерапии, лучевой терапии и малоинвазивных вмешательств в амбулаторных условиях».

«В большинстве развитых стран мира химиотерапия, лучевая терапия, малоинвазивные [нетравматичные] вмешательства проводятся в амбулаторных условиях. В России ситуация обстоит иначе. Только около 40% пациентов получают лечение амбулаторно, большинство госпитализируются», — заметил руководитель секции «Медицина и фармацевтика» совета при правительстве Петр Родионов. Из-за такого подхода сохраняются очереди на койки в больницах и пациенты получают медицинскую помощь несвоевременно.