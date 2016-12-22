Катар заявил об убежденности в кибератаке со стороны ОАЭ

Власти Катара заявили о доверии к информации, изложенной газетой Washington Post о том, что кибератака на информационное агентство страны была организована ОАЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление катарского правительства.

«Информация, опубликованная в Washington Post… раскрывает причастность ОАЭ и высших чиновников страны к взлому катарского агентства новостей», — цитирует агентство заявление правительства Катара. По мнению Дохи, газете удалось «недвусмысленно доказать, что кибератака действительно была».

Накануне газета The Washington Post сообщила, что ОАЭ организовали кибератаку, спровоцировавшую дипломатический кризис вокруг Катара. По данным источников издания, к этому выводу пришла разведка США. В результате действий хакеров, по данным газеты, 24 мая на сайте катарского информационного агентства (QNA) была опубликована новость, в которой эмир Катара Тамима бен Хамада Аль Тани высказался за улучшение отношений с Ираном и назвал исламистское движение ХАМАС и ливанскую радикальную группировку «Хезболла» движениями сопротивления.

После этого сообщения десять стран заблокировали катарские СМИ и разорвали дипломатические отношения с Дохой. Среди стран, разорвавших отношения с Катаром, оказались Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Бахрейн.

МИД ОАЭ опроверг причастность страны к кибератаке. Глава ведомства Анвар Гаргаш заявил, что информация, опубликованная в газете, не соответствует действительности.