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Протекшую во время выступления Яровой крышу в Госдуме починили
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Протекшую во время выступления Яровой крышу в Госдуме починили
Общество, 17:19
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Протекшую во время выступления Яровой крышу в Госдуме починили

Глава комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольга Савастьянова сообщила, что протечку крыши, прервавшую 14 июля выступление вице-спикера Ирины Яровой, устранили. Об этом Савастьянова заявила агентству «Москва».

«Всё нормально, зал [пленарных заседаний] в рабочем состоянии», — сказала она.

В Госдуме 14 июля депутаты были вынуждены прервать заседание из-за протечки крыши. Протечку заметили во время выступления депутата Ирины Яровой, при этом спикер Госдумы Володин после перерыва предложил завершить заседание досрочно.

«Не знаю, что там депутаты рассматривают на потолке, — прервала свое выступление депутат. — А, крыша протекла...» — сказала Яровая. В итоге после перерыва заседание было закрыто на 20 минут раньше срока.
 

Теги: Госдума
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