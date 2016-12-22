Певицу Миансарову похоронили на Троекуровском кладбище

Певицу Тамару Миансарову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

Татьяна Миансарова скончалась 12 июля в Москве на 87-м году жизни. Позже стала известна дата похорон. Муж певицы, Марк Фельдман, сообщал агентству «Интерфакс», что похороны «пройдут в понедельник, 17 июля, на Троекуровском кладбище».

Певица окончила Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского, работала концертмейстером, а затем преподавателем вокала в ГИТИСе и Доме творчества молодежи «На Таганке», неоднократно становилась лауреатом отечественных и международных конкурсов.

Видео: Тамара Миансарова / YouTube

В ее репертуаре было более 400 песен на русском, украинском и польском языках. Миансарова стала известна благодаря исполнению таких песен, как «Черный кот», «Пусть всегда будет солнце», «Рыжик», и других.