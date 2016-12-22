В Германии задержали разыскиваемого за смертельное ДТП россиянина

В Мюнхене полиция задержала россиянина, объявленного в международный розыск за наезд на пешехода на Бауманской улице в Москве, говорится в сообщении МВД, поступившем в РБК.

Авария произошла 13 декабря 2016 года. По версии следствия, 28-летний Александр Ломов, управлявший автомобилем Mercedes, наехал на пешехода на Бауманской улице в районе дома 57 и скрылся с места ДТП. Пострадавший 27-летний мужчина умер на месте от полученных травм. Позднее автомобиль обнаружили в Орликовом переулке.

После ДТП возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В федеральный розыск объявили владельца автомобиля, 29-летнего Карена Губасаряна, и водителя Александра Ломова. Позднее последний был объявлен в международный розыск. В январе 2017 года в отношении Ломова заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.