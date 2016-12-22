В Выборге полиция задержала продавцов оружия и взрывчатки

В Выборге полиция совместно с ФСБ задержала банду, участники которой занимались продажей огнестрельного оружия и взрывчатки. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД.

Задержание двоих участников банды произошло 13 июля. Как отмечается в сообщении управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в задержании приняли участие сотрудники СОБРа и ОМОНа. Против продавцов оружия были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

При задержании у членов банды была найдена большая партия огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Свой склад преступники оборудовали в гараже на Ленинградском шоссе. При обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили тротиловые шашки, пластид, гранаты, три автомата, пистолеты. карабины, винтовки и более 3 тыс. патронов.

Ранее в Красноярске ФСБ обнаружило цех по переделке огнестрельного оружия. По данным следствия, задержанные маскировали незаконный оборот оружия под коллекционирование. При обыске у них были найдены пистолеты Макарова, патроны, взрывчатка и оружие, которое было сделано на основе револьвера системы Нагана.