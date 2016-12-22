ФАС заподозрила издательство «Эксмо» в плагиате оформления книг

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по г. Москве подозревает издательство «Эксмо» в плагиате оформления книг серии «Всемирная литература». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как считают в ведомстве, оформление серии книг «Всемирная литература» «полностью копирует внешний вид книг серии «Мировая классика» от ООО «Издательская группа «Азбука-Аттикус». ФАС усмотрела в действиях «Эксмо» нарушение п. 2 ст. 14.6 антимонопольного законодательства России (копирование или имитация конкурентами внешнего вида товара).

По заявлению «Азбука-Аттикус», использованное «Эксмо» оформление копирует до степени смешения оформление книг серии «Мировая литература». Это подтверждает также заключение организации «Союз дизайнеров Москвы», составленное в декабре 2016 года.

«Азбука-Аттикус» разработало оформление «Мировой классики» в 2012 году, «Эксмо» оформило серию «Всемирная литература» в 2016 году. Как замечают в антимонопольном ведомстве, в некоторых магазинах книги этих серий стояли рядом друг с другом, даже на одних стеллажах, «что может ввести потребителей в заблуждение в отношении товара и его производителя».

Издательство «Эксмо» основано в 1991 году. В 2013 году оно поглотило издательство «АСТ», образовав группу «ЭКСМО-АСТ».