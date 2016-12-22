Бастрыкин открыл в «Артеке» смену «Юный следователь»

В детском центре «Артек» стартовала смена «Юный следователь», в ходе которой сотрудники Следственного комитета научат детей составлению фотороботов, работе с отпечатками пальцев и обращению с «чемоданом следователя» и передвижной криминалистической лабораторией.

«Этот курс уникален не только тем, что помогает максимально близко познакомиться с деятельностью Следственного комитета, но и развить свои физические возможности и личностные качества», — говорится в сообщении СК.

В церемонии открытия смены принял участие глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выразивший надежду на то, что по ее окончании хотя бы часть ребят задумается о выборе профессии следователя.

«Всех желающих, но только тех, кто готов к борьбе за справедливость и законность, мы ждем в кадетских корпусах, в академиях СК России и в рядах следователей Следственного комитета Российской Федерации», — отметил Бастрыкин.