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Минприроды запросило 8,7 млрд руб. на увеличение штата лесных инспекторов
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Минприроды запросило 8,7 млрд руб. на увеличение штата лесных инспекторов
Общество, 14:22
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Минприроды запросило 8,7 млрд руб. на увеличение штата лесных инспекторов

Министерство природных ресурсов и экологии России запросило у правительства 8,7 млрд руб. на увеличение штата государственных лесных инспекторов, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как сообщили агентству, дополнительное финансирование в размере 8775,5 млн руб. в 2018–2020 годах «даст возможность увеличить численность государственных лесных инспекторов до 26970 единиц».

В ведомстве сообщили, что нормативная численность государственных лесных инспекторов составляет почти 40 тыс. человек, однако по состоянию на 2016 год работали чуть больше 20 тыс., причем фактически их было 19089 человек.

Наибольший дефицит лесных инспекторов наблюдается в Сибирском, Приволжском и Центральном федеральных округах.

Государственные лесные инспекторы следят за соблюдением Лесного кодекса, препятствуют незаконной рубке, охоте и порче леса. Также они следят за пожарной безопасностью.

Лесной кодекс действует с 2006 года. В апреле власти Пермского края инициировали принятие поправок в действующий кодекс, рационализирующих использование вырубленной древесины в строительных целях.

Теги: Минприроды , лесные инспекторы , увеличение штата
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