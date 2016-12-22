Казань примет ЧМ по плаванию на короткой воде в 2022 году

Столицей чемпионата мира (ЧМ) по плаванию на короткой воде в 2022 году станет столица Республики Татарстан Казань. Об этом сообщили на специальной пресс-конференции в Будапеште, где проходит ЧМ по водным видам спорта.

Международная федерация плавания (FINA) 12 июля утвердила заявку Казани на проведение ЧМ в 2022 году либо 2024 году.

В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта, на которое продали более 80 тыс. билетов. Из них примерно 12 тыс. купили зарубежные болельщики. В соревнованиях участвовали 2,5 тыс. атлетов из 180 стран мира и был разыгран 71 комплект медалей.