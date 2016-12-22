В Москве изъяли крупную партию контрафактного ботокса

В московских салонах красоты и складах компаний сотрудники полиции изъяли в общей сложности более 2 тыс. ампул контрафактных косметических препаратов ботокс и диспорт (используются в косметологии для блокировки нервно-мышечной передачи, что помогает разглаживанию морщин. — РБК). Об этом сообщает пресс-служба главного управления столичного МВД.

МВД возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака) против неустановленных граждан, которые продавали салонам красоты подделку.

По данным полиции, некая компания продавала через интернет препараты известных зарубежных брендов в два раза дешевле их рыночной стоимости. Оперативники выяснили, что компания не имеет лицензии на экспорт товара от производителя, а реализуемый препарат оказался подделкой и представляет опасность для здоровья.

При обысках сотрудники МВД обнаружили фальшивые экспортные лицензии на эти товары. Следствие считает, что фальшивые «уколы красоты» попали в Россию из Китая и Украины.

В деле фигурируют несколько пострадавших от применения контрафакта. Следователи выясняют, знали ли сотрудники салонов красоты, что делают клиентам уколы с фальшивым ботоксом и диспортом.