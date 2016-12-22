Глава МИД ОАЭ ответил на обвинения в причастности к кибератаке на Катар

Государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов по иностранным делам Анвар Гаргаш опроверг сообщения о причастности страны к хакерской атаке на государственное информационное агентство Катара (Qatar News Agency, QNA), сообщает Reuters.
Ранее газета Washington Post опубликовала на сайте материал, в котором говорилось, что кибератака на QNA, произошедшая 24 мая, была организована ОАЭ.
Источники издания сообщали, что, по данным американских спецслужб, члены правительства Объединенных Арабских Эмиратов 23 мая обсуждали «план и его реализацию». При этом собеседники издания не уточнили, была ли атака выполнена ОАЭ или третьими лицами.
На сайте Qatar News Agency 24 мая появился материал о выступлении эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. В заметке говорилось, что он высказался в поддержку улучшения отношений с Ираном. Директор QNA заявил, что публикация данного материала — результат хакерской атаки.
После публикации этого сообщения ряд ближневосточных стран, в числе которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, запретили все катарские СМИ. Несколько дней спустя Катар обвинили в поддержке терроризма, после чего с ним разорвали дипотношения.