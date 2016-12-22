Росавиация назвала лидеров по задержкам чартерных рейсов в июне

Росавиация назвала авиакомпании, которые стали лидерами по задержкам чартерных международных рейсов в июне более чем на два часа. Ими стали iFly, «ВИМ-Авиа» и «Ямал», следует из соответствующей статистики ведомства.

IFly в июне совершила 215 чартерных зарубежных рейсов, 39 из которых (18,1%) вылетели с задержкой. «ВИМ-Авиа» выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%), а «Ямал» совершил 33 и задержал четыре рейса (12,1%).

Всего российские авиакомпании совершили в прошлом месяце 3,689 тыс. чартеров, из которых задержали более чем на два часа 327 рейсов.

Накануне Транспортная прокуратура отчиталась, что с начала 2017 года оштрафовала семь авиакомпаний за задержки рейсов в аэропортах Москвы. Всего возбудили 14 дел по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Фигурантами дел являются авиаперевозчики «Аэрофлот», «Победа», «Северный Ветер», Royal Flight, Red Wings, «РусЛайн» и корпоративная авиакомпания «Газпром авиа».

Задержки в основном произошли из-за непогоды, либо из-за технических проблем или нехватки лайнеров. Штрафы по административным делам о задержках составляют от 25 тыс. руб. для должностных и до 100 тыс. руб. для юридических лиц.

Росавиация 20 июня пригрозила авиакомпаниям ограничить чартерные программы перевозок в случае регулярных задержек рейсов. Глава ведомства Александр Нерадько считает, что задержки более чем на 12 часов — это «издевательство над пассажирами. Позже официальный представитель Росавиации Сергей Извольский заявил РБК, что об отмене всех чартерных рейсов «речи не идет». По его словам, Росавиация, чтобы не допустить задержки и отмены таких рейсов, может ввести против авиакомпаний меры — отозвать форму Н — разрешение на выполнение каждого конкретного чартера, что позволит снизить до минимума повторные задержки.