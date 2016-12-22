Биржевой курс доллара впервые за две недели опустился ниже 59 руб.
Финансы, 11:06
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Биржевой курс доллара впервые за две недели опустился ниже 59 руб.
Курс доллара на Московской бирже впервые с 3 июля 2017 года опустился ниже 59 руб. На минимуме стоимость американской валюты достигла отметки 58,9745 руб., что на 11,06 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Одновременно с этим курс евро на Московской бирже снизился до 67,4945 руб., что стало его минимальным значением с 5 июля 2017 года.
Рубль укрепляется на фоне роста мировых цен на нефть. В ходе торгов на бирже ICE стоимость барреля Brent в понедельник поднималась до $49,25, что примерно на 0,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
К 11:05 мск стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $49,13, курс доллара на Московской бирже достиг отметки 59,08 руб., курс евро — 67,6 руб.