В Уфе уволили не объяснившего доход в 200 млн руб. полицейского

В столице Башкирии Уфе уволили заместителя начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) регионального МВД за то, что он не смог объяснить происхождение своего капитала в 200 млн руб. Указ об увольнении в связи с утратой доверия подписал министр внутренних дел Башкирии генерал-майор полиции Роман Деев, передает пресс-служба МВД по республике.
По данным управления по работе с личным составом МВД и прокуратуры Республики Башкортостан, доходы полицейского не соответствуют расходам (обнаруженному у него имуществу).
Портал «Башинформ» сообщал 6 июля, что 35-летний замначальника одного из УБЭП МВД, майор полиции, с 2013 года по 2015 год совместно с супругой купил три квартиры, жилой дом, три земельных участка, машины Toyota Highlander и Lexus ES 250. В пригороде Уфы он построил коттедж площадью 200 кв. м. Также он незаконно оформил на свою семью 37 га земельных участков.
Официальный годовой доход семьи составлял около 1,5 млн руб. В справках о доходах теперь уже бывший сотрудник полиции указывал недостоверные сведения.
В данное время указанные объекты имущества арестованы, приводит портал слова официального сообщения следователей. В нем уточняется, что материалы проверки по поводу незаконного вывода сельхозземель из муниципальной собственности направили в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
По данным ГТРК Башкортостан, уволенного полицейского зовут Ильнур Юсупов, и его квартиры находятся в историческом центре города Уфы в элитном жилом комплексе.