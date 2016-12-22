МТС объявила об отсутствии проблем из-за технического дефолта «Системы»

Сотовый оператор МТС, крупнейшим акционером которого является АФК «Система», сообщил об отсутствии препятствий своей деятельности в связи с объявленным «Системой» техническим дефолтом по кредитным обязательствам на сумму 3,9 млрд руб.
«Технический дефолт носит сугубо формальный характер. Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме», — говорится в сообщении МТС.
В сообщении отмечается также, что технический дефолт «Системы» не препятствует операционной деятельности МТС и не влечет «каких-либо последствий в соответствии с существующими долговыми инструментами МТС».
В мае 2017 года суд по иску «Роснефти» наложил арест на ряд активов «Системы», в том числе и на принадлежащие ей 31,76% акций МТС.
Против «Системы»: хроника процесса по крупнейшему иску «Роснефти»