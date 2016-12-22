При пожаре в Оренбургской области погибла семья из пяти человек

При пожаре в Бузлукском районе Оренбургской области погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.
Пожар произошел в поселке Колтубановский на Рабочей улице в 8:57, к 9:04 возгорание удалось локализовать. «После тушения пожара обнаружены обгоревшие тела 29-летнего мужчины, 25-летней женщины, и троих детей в возрасте трех лет, одного года и двух недель. Других пострадавших нет», — отмечается в сообщении.
В тушении пожара участвовали семь человек и три единицы техники, говорится на сайте регионального главка МЧС.
После инцидента организована доследственная проверка.
Ранее, 16 июля, в Братске при пожаре погибли семь человек, среди них трое детей. По предварительной версии, дом, стоявший на окраине садового товарищества «Железнодорожный», мог загореться из-за короткого замыкания или «внесения постороннего источника огня».