В Петропавловске-Камчатском на улице застрелили двух медведей

В городе Петропавловск-Камчатский застрелили двух медведей, которые ходили по улицам. Об этом сообщил представитель Агентства лесного хозяйства Камчатского края Владимир Гордиенко в понедельник, 17 июля, передает «Интерфакс».
По его словам, никто из местных жителей не пострадал. Первый медведь возрастом 2,5 года был убит вечером 14 июля. Он зашел в краевой центр на улице Закхеева.
Второй медведь, которому было 4,5 года, пришел поздно вечером 16 июля на детскую площадку в районе Богородского озера. Он также был убит, так как представлял опасность для людей. Местное агентство «Кам 24» опубликовало 17 июля видео, на котором видно, как медведь ходил недалеко от детской площадки.
Гордиенко отметил, что медведей в города привлекает запах пищи.
Представитель регионального Агентства лесного хозяйства сообщил, что с начала 2017 года на Камчатке были убиты 20 медведей, которые являлись опасными для жителей разных населенных пунктов.