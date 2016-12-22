Издательство «Просвещение» заплатит за информацию о поддельных учебниках

МТС объявила об отсутствии проблем из-за технического дефолта «Системы»

Рейсы из Крыма на Урал задержаны из-за столкновения самолета с птицами

При пожаре в Оренбургской области погибла семья из пяти человек

АФК «Система» объявила о техническом дефолте

В Аризоне после ливня погибли девять человек

В Петропавловске-Камчатском на улице застрелили двух медведей

«Ведомости» узнали о расширении программы реновации на 1,5 тыс. домов

ВЦИОМ назвал основные страхи россиян

«Ведомости» посчитали расходы «Роснефти» на перевозки вертолетами

В Госдуме предложили ограничить показ рекламы по воскресеньям

Илон Маск рассказал о «фундаментальной угрозе» для всего человечества

В Красноярске ФСБ обнаружила цех по переделке оружия

Цитадели Семи королевств: где снималась «Игра престолов»

В Иркутской области против своровавшего 1,2 тыс. т угля возбудили дело

Пчеловоды предупредили о дефиците меда из-за плохой погоды

Июньские протесты не добавили Навальному популярности

Медведев внес в ПДД электромобили и дорожные знаки для них

При жесткой посадке самолета на Байкале пострадали четыре человека

Число жертв в результате ливней на северо-востоке Китая возросло до 18

СМИ узнали о сложностях при поиске образа будущего для кампании Путина

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

Умер актер Мартин Ландау

WP назвала организаторов спровоцировавшей катарский кризис кибератаки

Адвокат «русского хакера» Евгения Никулина направил письмо Трампу

На Ставрополье в ДТП с автобусом погибли два человека и 15 пострадали

СМИ узнали об идее Минздрава запретить продажу алкоголя в выходные

В Киеве при открытии магазина российского бренда одежды произошла драка

Умер режиссер фильма «Ночь живых мертвецов» Джордж Ромеро

СМИ сообщили о многочасовой воздушной разведке США над Донбассом