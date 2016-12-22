Издательство «Просвещение» заплатит за информацию о поддельных учебниках

Издательство учебников «Просвещение», совладельцем которого является предприниматель Аркадий Ротенберг, решило бороться с подделкой своих изданий и назначило вознаграждение до 500 тыс. руб. для того, кто сообщит информацию о пиратских учебниках. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя издательства.

Сообщившему о контрафакте заплатят до 10% от стоимости конфискованного товара. По информации издательства, больше всего учебники подделывают в Ростове, Пятигорске, Грозном и Махачкале. Общий объем поддельной учебной литературы на рынке составляет 300 млн руб.

Потери издательства от пиратских учебников достигают 300 млн руб., а доля контрафакта на рынке — примерно 30%. Газета со ссылкой на экспертов пишет, что убыток «Просвещения» от продажи подделок составляет 2,5% от выручки.

За минувшие десять лет «Просвещение» предотвратило ущерб от производства контрафакта суммой более 100 млн руб. В отношении 12 человек были возбуждены уголовные дела, в отношении девяти суд вынес обвинительные приговоры, приводит газета данные издательства.

Генеральный директор издательства «Азбука-Аттикус» Леонид Шкурович пояснил, что «значительная» часть доходов «Просвещения» приходится на бюджетные средства и «с ценами издательство не очень скромничает». Однако в целом объемы подделок бумажных изданий в России сведены к минимуму, отметил Шкурович. Он добавил, что «активное пиратство книг» наблюдается на Украине, и с этим сложно бороться.

По данным пресс-службы издательства, в 2015 году правоохранительные органы перед началом нового учебного года пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в изготовлении и реализации поддельных учебников для начальной и средней школы под марками крупнейших издательств учебной литературы.

При обыске складов выявили и изъяли более 100 тыс. контрафактных книг, значительную часть которых составили учебники «Просвещения». Согласно предварительным подсчетам, ущерб правообладателям превысил 50 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).