ВЦИОМ назвал основные страхи россиян

Больше всего россияне боятся международных конфликтов и роста цен. Такие данные следуют из опроса общественного мнения, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает «РИА Новости».

«Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами, остаются главными факторами, вызывающими беспокойство», — говорится в исследовании социологов.

Для определения того, насколько сильно россияне боятся, социологи разработали специальный индекс — «индекс страхов». Этот показатель может колебаться в пределах от минус 100 пунктов до плюс 100 пунктов: чем выше значение, тем более вероятным кажется возникновение проблемы.

Индекс страхов, связанных с ростом цен, вырос за последние два месяца на четыре пункта (с 23 до 27).

«Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно военных конфликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор колеблется в пределах 19–20 пунктов», — говорится в материалах исследования.

На третьем месте рейтинга «главных страхов» россиян — проблемы со здоровьем и трудности, связанные с получением необходимой медицинской помощи. Индекс страха по этому показателю вырос с начала года на восемь пунктов.

Кроме того, по-прежнему опасаются граждане России снижения доходов из-за задержек в выплате зарплат и потери работы, отмечают социологи, при этом с середины весны снизились озабоченность россиян относительно внутренних конфликтов в стране и страх перед разгулом преступности.



В целом тревожность граждан России выросла — большинство показателей, по оценке социологов, «заметно превышают данные аналогичных периодов 2016 года и двухгодичной давности».

Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб считает, что результаты исследования демонстрируют закрепление ранее наметившейся тенденции к обострению социальных страхов, а ее главными факторами остаются дороговизна жизни и международная напряженность.

«Показатели по ним продолжают ухудшаться. Вполне умеренные в прошлом страхи в отношении уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков также демонстрируют неблагоприятную динамику», — отмечает эксперт. По его словам, это означает, что граждане не испытывают оптимизма в отношении политической ситуации в стране, и сохранять стабильность в обществе будет сложнее.​

Опрос проводился 22–27 июня 2017 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тыс. респондентов.