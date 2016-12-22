При жесткой посадке самолета на Байкале пострадали четыре человека
Общество, 06:10
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При жесткой посадке самолета на Байкале пострадали четыре человека
В результате жесткой посадки легкомоторного самолета в районе острова Ольхон на Байкале пострадали четыре человека. Об этом говорится в сообщении Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 16 июля. Речь идет о самолете Cessna-172R, который, по информации ведомства, принадлежал частному лицу.
На борту самолета были пилот и трое пассажиров. Все они получили телесные повреждения, говорится в сообщении. Двое пострадавших были госпитализированы. Сам самолет частично затонул в водах Байкала недалеко от берега.
По факту произошедшего СК на транспорте начал доследственную проверку.