При жесткой посадке самолета на Байкале пострадали четыре человека

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Число жертв в результате ливней на северо-востоке Китая возросло до 18

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СМИ узнали об обстреле Дамаска боевиками в районе посольства России

Призыв арабских стран лишить Катар ЧМ-2022 оказался фейком

Зачем Эрдоган отпраздновал годовщину попытки переворота

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