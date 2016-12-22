Число жертв в результате ливней на северо-востоке Китая возросло до 18

Число погибших в результате проливных дождей в провинции Цзилинь, которые привели к наводнениям, возросло до 18. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

Еще 18 человек числятся пропавшими без вести, рассказали в штабе. По информации агентства, в Цзилинь наблюдается масштабное повышение уровня воды, в борьбе с наводнениями участвуют 32 тыс. человек. К настоящему моменту удалось восстановить 15 мостов и возобновить работу 37 коммуникационных базовых станций и 23 трансформаторов, отметили в штабе.

Агентство отмечает, что в результате проливных дождей были эвакуированы свыше 114 тыс. человек.

Проливные дожди обрушились на центральные и восточные районы провинции Цзилинь с 13 по 14 июля. Агентство «Синьхуа» 15 июля сообщало, что в результате стихии погибли восемь человек, а еще один числился пропавшим без вести.

Метеорологи 13 июля зафиксировали рекордный показатель суточного количества осадков, максимальный уровень которых составил 295,7 мм. От ливней к 15 июля в провинции пострадали 316 тыс. человек.

Наводнения разрушили свыше 12 тыс. построек. Кроме того, оказались размыты около 202 км дорог и еще 31,5 тыс. га сельхозугодий — затоплены.