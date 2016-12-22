У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
Общество, 05:15
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У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Тихом океане в районе Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом этом свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По данным центра, очаг землетрясения находился на глубине 100 км, а эпицентр — в 160 км к северо-востоку от столицы Тонга Нукуалофы.
По информации EMSC, подземные толчки были зафиксированы в 22:20 мск.
О пострадавших в результате землетрясения не сообщается.