У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Тихом океане в районе Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом этом свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным центра, очаг землетрясения находился на глубине 100 км, а эпицентр — в 160 км к северо-востоку от столицы Тонга Нукуалофы.

По информации EMSC, подземные толчки были зафиксированы в 22:20 мск.

О пострадавших в результате землетрясения не сообщается.







