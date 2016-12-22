Умер лауреат «Оскара» актер Мартин Ландау

В США в возрасте 89 лет скончался актер Мартин Ланду, лауреат премии «Оскар» за роль в фильме Тима Бертона «Эд Вуд», передает Reuters со ссылкой на представителя актера.

Ландау умер 16 июля в медицинском центре в Лос-Анджелесе в результате «непредвиденных осложнений» болезни, рассказал он.

Мартин Ландау родился 20 июня 1928 года. Премию «Оскар» он получил в 1995 как лучший актер второго плана в фильме «Эд Вуд». Кроме того, актер был удостоен премии «Золотой глобус» за роль в американском телесериале «Миссия невыполнима», премьера которого состоялась в 1966 году.

Ландау также получил еще две премии «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США. Кроме того, актеру присвоили звезду на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе за вклад в киноиндустрию.

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