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Умер режиссер фильма «Ночь живых мертвецов» Джордж Ромеро
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Умер режиссер фильма «Ночь живых мертвецов» Джордж Ромеро
Общество, 00:59
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Умер режиссер фильма «Ночь живых мертвецов» Джордж Ромеро
​Джордж Ромеро (в центре) (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

В США в возрасте 77 лет умер режиссер фильма ужасов «Ночь живых мертвецов» Джордж Ромеро. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на его семью.

Он скончался 16 июля, режиссер болел раком легких, пишет издание.

​Джордж Ромеро родился 4 февраля 1940 года в Нью-Йорке. Он стал известен широкой публике после того, как в 1968 году снял черно-белый фильм «Ночь живых мертвецов». В 1999 году картина была включена в Национальный реестр фильмов (в реестр ежегодно вносятся 25 фильмов, которые имеют культурное, историческое или эстетическое значение, эти картины должны быть сняты не ранее, чем за десять лет до включения в список. — РБК).

После картины «Ночь живых мертвецов» режиссер снял еще ряд фильмов ужасов. В их числе — «Время ведьм», «Рассвет мертвецов», «День мертвецов», «Обезьяна-убийца», «Земля мертвых» и другие.

Ромеро также известен своими актерскими работами. Он сыграл в нескольких своих лентах, в числе которых «Ночь живых мертвецов», «Земля мертвых», «День мертвецов». Кроме того, в 1991 году он снялся в американском триллере «Молчание ягнят» режиссера Джонатана Демми.

Теги: США , режиссер , "Ночь живых мертвецов" , Джордж Ромеро
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