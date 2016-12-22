СМИ сообщили о многочасовой воздушной разведке США над Донбассом

Стратегический беспилотник ВВС США в воскресенье, 16 июля, совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные информационные порталы, отслеживающие передвижение военной авиации.

Речь идет о беспилотнике RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000. Дальний летательный аппарат в течение нескольких часов летал на высоте 16,7 тыс. м. с севера на юг вдоль линии разграничения, но не пересекал ее.

Сообщается, что RQ-4А Global Hawk с учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км способен наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, не пересекая их границ, а также за приграничными территориями России.

В начале июля Минобороны России сообщило о 15 разведывательных полетов за неделю у границ России. По информации российского оборонного ведомства. к российским границам приближалась авиация четырех стран — США, Швеции, Норвегии и Японии. Лидером по числу разведывательных вылетов стала авиация ВВС США — восемь полетов.