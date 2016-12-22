СК начал проверку сообщения об избиении полицейскими мужчины в Одинцово

Следователи начали проверку в связи с появившейся в СМИ информацией об избиении мужчины сотрудниками полиции в подмосковном Одинцово. Об этом говорится на сайте ГУ СК по региону.

По данным следователей, инцидент произошел в парковой зоне рядом с Одинцовской участковой ветеринарной лечебницей. СК намерен установить личности полицейских и пострадавшего, а также определить тяжесть причиненного вреда здоровью.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» на странице «Типичное Одинцово» была опубликована видеозапись, где предполагаемые полицейские избивают мужчину. На видео, снятом с высоты, видно двух мужчин рядом с машиной, на которой установлены напоминающие проблесковые маячки устройства. Потерпевший неподвижно лежит на земле, удары наносит мужчина в темной форме.

В январе экс-полицейский получил восемь лет колонии за избиение до смерти мужчины. Инцидент произошел в Новосибирске, в кабинет занимавшего на тот момент пост оперуполномоченного уголовного розыска Сергея Коломойца доставили подозреваемого в совершении преступления. Через некоторое время подозреваемого госпитализировали в больницу, где позднее он скончался. Как заключил эксперт, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.