Актера Владимира Толоконникова похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Владимира Толоконникова, скончавшегося на 75-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ​директор актерского агентства «Маяк» и агент Толоконникова Рита Ленских сообщила РБК.

«Владимира Алексеевича похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание будет проходить в Доме кино Союза кинематографистов России», — рассказала Ленских. По ее словам, дата и время будут оглашены в понедельник, 17 июля.

Артист Владимир Толоконников умер 16 июля. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на друзей семьи актера, также информацию «РИА Новости» подтвердил представитель Театра им. Лермонтова в Алма-Ате, где Толоконников работал долгое время.

Собеседники «Интерфакса» уточняли, что накануне актер чувствовал себя хорошо и даже «снимался в кино «СуперБобровы-2». Как рассказали в алма-атинском Театре им. Лермонтова, в последние месяцы своей жизни Толоконников «тяжело болел», а, по словам Риты Ленских, причиной смерти артиста могла стать остановка сердца.