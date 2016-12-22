Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Толоконникова

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью актера Владимира Толоконникова. Запись, посвященную смерти актера, он разместил на личной странице в Facebook.

Глава правительства отметил, что Толоконников «обладал уникальным актерским даром, который позволил ему сыграть десятки запоминающихся ролей в театре и кино».

По словам Медведева, зрители и коллеги ценили актера за его талант, профессионализм и самобытность. «Картины с его участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Их всегда будут смотреть и пересматривать», — написал премьер.

Актер Владимир Толоконников умер в Москве на 75-м году жизни. По предварительной информации, причиной его смерти стала остановка сердца. Накануне он чувствовал себя хорошо и находился на съемочной площадке очередного фильма. Одной из известных ролей Толоконникова стала роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме по мотивам повести Булгакова «Собачье сердце» (1988). Всего в его актерской карьере было более 60 фильмов и сериалов.