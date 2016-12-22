Китай испытал первый серийный образец боевого беспилотника CH-5

В Китае успешно прошел первый полет первого серийного образца боевого беспилотника CH-5 («​Цайхун-5»). Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Испытания дрона проводились в провинции Хэбэй на востоке Китая. Летательный аппарат находился в воздухе около 20 минут. Видео испытаний беспилотника в своем Twitter опубликовало агентство «Синьхуа».

Руководитель проекта по разработке беспилотника, Оу Чжунминь сообщил, что испытание демонстрирует готовность начать массовый выпуск подобных беспилотников. «Сегодняшний рейс означает, что проект CH-5 был завершен, и мы готовы его массово производить», — заявил он. Чжунминь отметил, что несколько стран уже выразили интерес к приобретению китайского беспилотника.

Агентство «Синьхуа» приводит слова главного инженера по разработке беспилотника Ши Вэня. По его словам, аппарат способен проводить разведку целей, патрулирование, а также наносить удары по выявленным объектам. Его размах крыльев составляет 21 м, он способен нести до 1 т нагрузки. Время его непрерывного полета может достигать 60 часов, дальность полета — 10 тыс. км. На борту CH-5 может быть размещено до 24 ракет или система электронной разведки.

Первый полет предсерийного CH-5 был проведен в 2015 году. Его презентация состоялась на авиасалоне в Чжухае (провинция Гуандун).

Как сообщал портал Defence News, предыдущий беспилотник серии «​Цайхун», CH-4B, экспортировался в Саудовскую Аравию, Ирак, Египет.

В начале июня китайский беспилотник на солнечных батареях серии «​Цайхун» в ходе испытаний достиг высоты порядка 20 км. Центральное телевидение Китая сообщило, что Китай стал третьим государством после США и Великобритании, чей беспилотный аппарат на солнечных батареях смог достичь такой высоты.