В сирийской провинции Латакия произошел взрыв, имеются пострадавшие. Об этом сообщает Сирийское государственное телевидение.

Взрыв произошел в городе Рас-Шамра, расположенном в 12 км к северу от города Латакия — столицы одноименной провинции. Количество пострадавших не уточняется. По данным сирийского телевидения, взрыв носит террористический характер.

В пригороде сирийского города Алеппо 13 апреля террорист-смертник атаковал автобус с беженцами. Жертвами взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, стали порядка 130 человек. По информации российского МИДа, среди погибших было около 70 детей. Российские дипломаты осудили теракт, направленный против мирных жителей.