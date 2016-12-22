Агент Толоконникова назвала вероятную причину смерти актера

По предварительной информации, причиной смерти актера Владимира Толоконникова стала остановка сердца. Об этом сообщила РБК агент актера, директор актерского агентства МАЯК Рита Ленских.

​«Владимир Алексеевич ушел вчера вечером, это произошло буквально за несколько часов до выезда на очередную съемочную смену. Вероятной причиной смерти названа остановка сердца», — рассказала она.

По ее словам, окончательного решения, где будет похоронен актер, на данный момент нет. «Дата и место прощания и похорон пока неизвестны. Сейчас ведутся работы по проведению всех надлежащих процедур и организации гражданской панихиды и похорон. Как только будет доступна более подробная информация, она будет опубликована», — пояснила Ленских.

Актер Владимир Толоконников умер 15 июля в Москве, на 75-м году жизни. По словам друзей актера, накануне он чувствовал себя хорошо и принимал участие в съемках фильма. В алма-атинском театре им. Лермонтова, где долгое время работал Толоконников, рассказали, что в последние месяцы своей жизни актер «тяжело болел».

Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Наиболее известным его фильмом стала лента «Собачье сердце», в которой актер сыграл роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова. В целом за свою карьеру Толоконников снялся более чем в 60 кинокартинах и сериалах.