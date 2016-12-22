Агент Толоконникова назвала вероятную причину смерти актера

По предварительной информации, причиной смерти актера Владимира Толоконникова стала остановка сердца. Об этом сообщила РБК агент актера, директор актерского агентства МАЯК Рита Ленских.
«Владимир Алексеевич ушел вчера вечером, это произошло буквально за несколько часов до выезда на очередную съемочную смену. Вероятной причиной смерти названа остановка сердца», — рассказала она.
По ее словам, окончательного решения, где будет похоронен актер, на данный момент нет. «Дата и место прощания и похорон пока неизвестны. Сейчас ведутся работы по проведению всех надлежащих процедур и организации гражданской панихиды и похорон. Как только будет доступна более подробная информация, она будет опубликована», — пояснила Ленских.
Актер Владимир Толоконников умер 15 июля в Москве, на 75-м году жизни. По словам друзей актера, накануне он чувствовал себя хорошо и принимал участие в съемках фильма. В алма-атинском театре им. Лермонтова, где долгое время работал Толоконников, рассказали, что в последние месяцы своей жизни актер «тяжело болел».
Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Наиболее известным его фильмом стала лента «Собачье сердце», в которой актер сыграл роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова. В целом за свою карьеру Толоконников снялся более чем в 60 кинокартинах и сериалах.