Количество отравившихся в лагере детей в Кабардино-Балкарии выросло до 14

Количество детей, госпитализированных из оздоровительного лагеря в Кабардино-Балкарии, увеличилось до 14, об этом заявил представитель министерства здравоохранения республики, передает «Интерфакс».



«За субботу еще пятеро детей в детском лагере «Казачок» в Майском районе Кабардино-Балкарии в разное время обратились за медицинской помощью и были госпитализированы», — сказал представитель ведомства.

По его словам, состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести и не внушает опасений. Пока причина заболевания не установлена, пояснил представитель министерства.



В ночь на субботу, 15 июля, девять воспитанников детского лагеря «Казачок» в Майском районе Кабардино-Балкарии через несколько часов после ужина пожаловались на плохое самочувствие.



​Следственный комитет по республике начал доследственную проверку случившегося. Детей госпитализировали, образцы продуктов питания из учреждения были взяты для проведения экспертизы.



Сообщалось, что среди пострадавших от отравления дети от 8 до 13 лет, среди которых восемь девочек и один мальчик. Сразу после поступления детей в больницу врачи определили их состояние как удовлетворительное и стабильное.



