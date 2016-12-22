Количество отравившихся в лагере детей в Кабардино-Балкарии выросло до 14

Количество детей, госпитализированных из оздоровительного лагеря в Кабардино-Балкарии, увеличилось до 14, об этом заявил представитель министерства здравоохранения республики, передает «Интерфакс».
«За субботу еще пятеро детей в детском лагере «Казачок» в Майском районе Кабардино-Балкарии в разное время обратились за медицинской помощью и были госпитализированы», — сказал представитель ведомства.
По его словам, состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести и не внушает опасений. Пока причина заболевания не установлена, пояснил представитель министерства.
В ночь на субботу, 15 июля, девять воспитанников детского лагеря «Казачок» в Майском районе Кабардино-Балкарии через несколько часов после ужина пожаловались на плохое самочувствие.
Следственный комитет по республике начал доследственную проверку случившегося. Детей госпитализировали, образцы продуктов питания из учреждения были взяты для проведения экспертизы.
Сообщалось, что среди пострадавших от отравления дети от 8 до 13 лет, среди которых восемь девочек и один мальчик. Сразу после поступления детей в больницу врачи определили их состояние как удовлетворительное и стабильное.