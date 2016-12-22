Гергиев ответил на обвинения в пропаганде со стороны французских СМИ

Российский дирижер Валерий Гергиев после своего выступления в Париже на Дне взятия Бастилии 14 июля ответил на критику французских СМИ, которые обвиняли его в пропаганде «политики Кремля». В интервью RT дирижер заявил, что он далек от политической пропаганды и сделал «для мира больше, чем многие политики».

Газета Le Point 12 июля написала, что Гергиев «связан с президентом России Владимиром Путиным, которого он знает на протяжении 25 лет», и открыто выступал за принятие закона о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних, который издание называет «гомофобным». Также, по мнению газеты, Гергиев продвигает «политику Кремля, особенно на международном уровне».

В статье издание процитировало пост в Twitter французского журналиста и режиссера-документалиста Рафаэля Глюксмена. Он написал, комментируя выступление Гергиева: « Он играл перед войсками Асада (президента Сирии Баша Асада, — прим. РБК), играл перед российскими войсками в оккупированной Южной Осетии… А теперь он играет на нашем национальном празднике».

Гергиев пояснил, что он не приезжает в страны «без приглашения», и находится в них в качестве гостя. «Я даже не хотел заводить речь о какой-либо пропаганде. Сейчас очень неподходящее время для таких разговоров. Я ведь очень далек от всего этого, бесконечно далек», — сказал он. Держижер рассказал, что за последние полтора месяца он дал 40 «больших выступлений» и работал « с Анной Нетребко (украинская оперная певица, — прим РБК), Пласидо Доминго (испанский оперный певец, — прим. РБК), с великими пианистами и скрипачами».

Говоря о выступлении в Пальмире, дирижер отметил, что он поехал туда в 2016 году с оркестром, потому что «чувствовал, что «такое послание стоит того, чтобы его услышали и в Сирии те, кто пострадал» от, захвативших город боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещено на территории России). Гергиев отметил, что «нашлись те», кто посчитал его концерт пропагандой. «Для мира я, пожалуй, сделал больше, чем многие политики», — заключил он.

Гергиев дал концерт в сирийском городе Пальмира в мае 2016 года. Он дирижировал оркестром Мариинского театра. Перед началом выступления дирижер прочитал обращение Путина, в котором российский лидер поблагодарил музыкантов за «удивительную гуманитарную акцию» и называл концерт знаком «памяти, надежды и благодарности всем, кто борется против терроризма, не жалея жизни». В июне 2016 Гергиев стал лауреатом Государственной премии России за выдающиеся достижения в гуманитарной области.