На вооружение США поступил новый эсминец «Джон Финн»

В США поступил на вооружение новейший эсминец «Джон Финн». Об этом сообщается на сайте Пентагона.



Как отмечается в сообщении, торжественная церемония по вступлению в строй корабля прошла в штате Гавайи. «Джон Финн» является первым кораблем на котором стоит система Aegis Baseline 9, которая позволяет эсминцу одновременно выполнять функции как обороны, так и нападения.

Адмирал морского флота США Харри Харрис заявил, что США являются «тихоокеанской нацией, лидером и силой». «Мы верим в мир с помощью силы, умная сила поддерживается грубой силой. И тяжелая сила корабля лично посылает сигнал нашим друзам и противникам, что наше внимание четко сфокусировано на Индо-Азиатском-Тихоокеанском регионе», — заявил он.

Новый американский эсминец назван в честь моряка Джона Финна, который во время нападения японских военный на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года стрелял из 50 мм. пулемета. Он был ранен 20 раз, но продолжал вести бой. Финн умер в 2010 году в возрасте 100 лет. Он получил медаль чести за героизм.