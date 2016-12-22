СМИ узнали личность напавшего на туристов в Египте

Установлена личность напавшего на туристов в египетском городе Хургаде. Им оказался Абдул Рахман Шамс Шаабан. Об этом сообщили источники Al Arabiya.



По данным собеседника телеканала, Шаабану 28 лет, и он является выходцем из провинции Кафр-эш-Шейх на севере Египта. Шаабан закончил торгово-промышленный факультет Университета Аль-Азхар, который находится в Каире.

Как рассказали источники Al Arabiya, в день нападения подозреваемый оплатил билет на общественном пляже в Хургаде, а потом доплыл до берега, где напал на туристов с ножом.



Нападение на туристов было совершено в пятницу, 14 июля, на пляже гостиничного комплекса Sunny Days El Palacio. Мужчина напал на плавающих в море людей. В результате погибли две женщины из Германии, ранения получили несколько человек, в том числе россиянка. Нападавший вышел их воды и попытался скрыться, но был задержан полицией на территории соседней с Sunny Days El Palacio гостинице.



Как рассказал вице-консул генерального консульства России в Хургаде Эльдара Ибрагимова, россиянка получила «неглубокие, но многочисленные» ранения, а именно «15–20 резаных ран в области руки, предплечья». По ее словам, пострадало лицо туристки. Она была выписана из больницы в субботу, 15 июля.



Причины, по которым мужчина напал, на туристов неизвестны, отмечало Reuters. Как сообщало МВД Египта, он приплыл в отель с общественного пляжа. По данным немецкой газеты Bild со ссылкой на представителей египетских спецслужб, нападавший был связан с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России) и связывался с ее боевиками через интернет. Именно от них он получил приказ напасть на иностранных граждан, отмечает издание.

После нападения на туристов Ростуризм выступил с обращением к российским гражданам и призвал не ездить самостоятельно в Египет. В ведомстве напомнили, что авиасообщение между Египтом и Россией приостановлено и заявили «о сохраняющихся угрозах в связи с наличием криминогенной обстановки» в стране. В Ростуризме подчеркнули, что запрет на полеты российских самолетов были «целесообразными» из-за ситуации в Египте.