СМИ сообщили об эвакуации 6 тыс. человек из торгового центра в Москве

В Москве из торгового центра «Авиапарк» эвакуировали 6 тыс. человек после звонка о взрывном устройстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
В настоящий момент в помещении ТЦ работают кинологи, добавил он.
По громкой связи сообщается, что в здании торгового центра «возникли некоторые технические проблемы», передает корреспондент агентства с места событий. «Мы просим вас покинуть здание немедленно», — приводит он сообщение, которое транслируется по громкой связи. Он добавил, что в настоящий момент закрываются все магазины. Кроме того, с парковки без оплаты выпускают автомобили, отметил корреспондент.
О том, что посетителей «Авиапарка» на Ходынском поле эвакуируют из-за угрозы взрыва также сообщил источник ТАСС в экстренных службах Москвы. Ранее источник агентства сообщал, что людей эвакуируют из-за «технических сложностей».