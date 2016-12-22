Georgian Airways ответила на заявление Минтранса об ограничении рейсов

Авиакомпания Georgian Airways не считает вопрос согласования с аэропортом Жуковский главной причиной отмены Россией четырех рейсов Тбилиси — Москва. Об этом заявил генеральный директор грузинского авиаперевозчика Гиви Давиташвили, передает «РИА Новости».

По его словам, тема Жуковского аэропорта — отдельная тема, а разногласия появились из-за того, что грузинская сторона считает этот аэропорт московским. Второй причиной Давиташвили назвал то, что переговоров между авиакомпаниями двух стран относительно аэропорта Жуковский не было, а третьей — то, что этот аэропорт отказал совершать рейсы в направление Казани.

Это стало ответом на слова Министерства транспорта России, в котором заявили об ограничении полетов грузинских авиалиний из-за того, что Тбилиси не согласовал полеты российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из подмосковного аэропорта Жуковский в Грузию. Минтранс назвал упразднение четырех рейсов «ответной зеркальной мерой».

Изначально об ограничении российским авиационным ведомством полетов Georgian Airways в Москву сообщала грузинская авиакомпания. В ее заявлении, слова которого приводило «РИА Новости», в том числе указывалось, что сначала Georgian Airways отказали в выполнении рейсов, которые летали раз в неделю в сторону Казани. Позже российская сторона «неожиданно» сообщила об упразднении четырех других авиарейсов.

Россия и Грузия приостановили регулярное авиасообщение в 2008 году из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии. Полностью возобновить его удалось только 15 сентября 2014 года.