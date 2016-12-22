В Иркутске госпитализировали 13 пострадавших в ДТП с маршруткой

После столкновения маршрутки Ford Transit с легковым автомобилем Mazda в Иркутске госпитализировали 13 из 14 пострадавших, так как один из них отказался от госпитализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Иркутской области.

Информагентство «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу главного управления регионального МВД уточняет что автомобильная авария произошла на улице Рабочего штаба около строения № 96. Столкнулись легковушка Mazda Axela и Ford Transit, который перевозил пассажиров по маршруту № 81. Также сообщается о 14 пострадавших, из которых госпитализированы 13 человек, среди них — трое детей. По предварительным данным ГИБДД, один из водителей нарушил правила дорожной разметки.

В группе ​«38RUS Иркутск» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что ДТП произошло в 17:20 по местному времени рядом с поворотом на улицу Марии Цукановой. Уточняется, что в момент аварии в маршрутке было около 20 пассажиров.