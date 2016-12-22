Выписали пострадавшую при нападении на туристов в Хургаде россиянку

Пострадавшую при нападении на туристов в Хургаде россиянку выписали из госпиталя «Эс-Салям» и направили в госпиталь Каира для консультации со специалистами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-консула генерального консульства России в Хургаде Эльдара Ибрагимова.

По его словам, женщина чувствует себя хорошо и ее состояние стабильное. Она приняла приглашение египетского Минздрава Египта проконсультироваться с более квалифицированными специалистами в Каире, включая пластических хирургов.

Гражданка России получила при нападении «неглубокие, но многочисленные» ранения: «15–20 резаных ран в области руки, предплечья, пострадало лицо», отметил Ибрагимов.

Вице-консул добавил, что 14 июля пострадавшую допросили представители прокуратуры Хургады.

В больнице Хургады, где лечилась россиянка, «РИА Новости» подтвердили информацию о ее выписке.

Речь идет о нападении на туристов на египетском курорте Хургада, которое произошло 14 июля. Мужчина с ножом по берегу моря пробрался с общественного пляжа на пляж одного из отелей и напал на иностранных туристов.

Жертвами его атаки Reuters сообщил генерал-майор Мохамед эль-Хамзави, менеджер по безопасности в регионе Красного моря. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5968f8139a794767718c54db">стали две туристки из Германии, еще четыре — гражданки России, Армении и Чехии — были ранены.

Нападавшего задержали. Причины нападения неизвестны.

Ростуризм рекомендовал гражданам России воздержаться от самостоятельных поездок в Египет. Авиасообщение с Египтом приостановлено.

МИД ФРГ 15 июля заявил, что убийство немок в Хургаде «взволновало и привело в ярость» жителей Германии. Министр иностранных дел страны Зигмар Габриэль заявил, что «опечален этим трусливым преступлением», и принес соболезнования семьям погибших.