В аэропорту Херсон задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

В украинском аэропорту Херсон пограничники задержали россиянина, который находился в международном розыске Интерпола за убийство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
О задержании сообщили дежурному украинского отделения Интерпола в Киеве. Гражданина России передали сотрудникам Национальной полиции Украины.
РБК направил официальный запрос в департамент Интерпола Украины.
В аэропорту города Киева 3 июня пограничники задержали 33-летнего россиянина, разыскиваемого Интерполом по подозрению в причастности к деятельности террористической группировки. Задержанный, по предварительным данным, прилетел на Украину из Анкары.
В середине апреля пограничники задержали в киевском аэропорту находившегося в международном розыске 40-летнего россиянина, который прилетел в Киев из Стамбула. Мужчину обвинили в мошенничестве и планировали привлечь к уголовной ответственности по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его передали «взаимодействующим подразделениям».