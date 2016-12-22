МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ближайшие часы

В аэропорту Херсон задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

МИД Украины счел ненужной «бумажкой» заявление по итогам саммита с ЕС

МИД ФРГ рассказал о «ярости» Берлина после убийства туристов в Египте

СК начал проверку после отравления детей в лагере в Кабардино-Балкарии

Умер художник-постановщик фильма «Спасти рядового Райана» Томас Сандерс

Times связала с Россией кибератаки на ирландские и британские энергосети

Россия одержала первую победу на чемпионате мира по водным видам спорта

В конгрессе США предложили объединить санкции против России и КНДР

«Реал» оценил 20-летнего новичка в €500 млн

Глушаков ответил на оскорбления болельщиков в матче за Суперкубок

Рейс Москва — Караганда экстренно сел в аэропорту Казани из-за задымления

В Подмосковье на фельдшера скорой помощи напала пациентка

МВД задержало сообщившего о ложном минировании аэропорта Внуково мужчину

Минтранс назвал причину ограничения полетов Georgian Airways в Москву

Кадыров пообещал «перевернуть мир» в случае ядерной войны

В Подмосковье на Горьковском шоссе микроавтобус столкнулся с грузовиком

Юрий Семин назвал «испорченным» матч за Суперкубок России

Полицейский насмерть сбил двоих пешеходов в Чувашии

СМИ узнали о решении Кремля по вопросу о должности президента Татарстана

При авиаударе по школе в Афганистане пострадали трое детей

В России расширили список наркотических веществ

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Новый посол России в Турции приступил к работе в Анкаре

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Токио заявил о наиболее частых тревогах для истребителей из-за ВКС России

Восемь человек погибли из-за дождей на северо-востоке Китая

Пентагон предупредил о рисках покупки Турцией систем С-400 у России

При столкновении автобусов в Сочи пострадали пять человек

Рауль Кастро упрекнул Трампа в возврате к риторике холодной войны