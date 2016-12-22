МИД ФРГ рассказал о «ярости» Берлина после убийства туристов в Египте

Гибель двух немецких туристок на египетском курорте в Хургаде «взволновала и привела в ярость» власти Германии. Об этом, как сообщает Reuters, заявила официальный представитель МИД Германии.
Ведомство подтвердило гибель двух гражданок Германии в результате атаки, назвав ее преднамеренным нападением на иностранных туристов. «Согласно тому, что нам известно, это была преднамеренная атака на иностранных туристов. Это особо коварный и злонамеренный акт, который опечалил нас, взволновал и привел в ярость», — заявила представитель немецкого внешнеполитического ведомства.
В официальном Twitter МИД Германии было опубликовано обращение министра иностранных дел страны Зигмара Габриэля в связи с нападением. «Я опечален этим трусливым преступлением. Приношу глубокие соболезнования семьям погибших», — заявил он.
Нападение на туристов в Хургаде произошло днем 14 июля. Преступник, вооруженный ножом, проник на территорию отеля с близлежащего общественного пляжа. Его мотивы пока остаются невыясненными.
В результате нападения погибли две туристки из Германии. Еще четыре человека пострадали, в том числе гражданка России и двое приезжих из Чехии. После нападения Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от самостоятельных поездок в Египет.