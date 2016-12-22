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СК начал проверку после отравления детей в лагере в Кабардино-Балкарии
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СК начал проверку после отравления детей в лагере в Кабардино-Балкарии
Общество, 13:32
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СК начал проверку после отравления детей в лагере в Кабардино-Балкарии

Следователи начали проверку по факту массового отравления детей в летнем лагере «Казачок» в станице Котляревская Майского района Кабадино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По данным следствия, в ночь на 15 июля девять детей спустя несколько часов после ужина пожаловались на плохое самочувствие. После этого их госпитализировали в медицинские учреждения.

Сейчас следователи изымают образцы продуктов для проведения экспертиз.

В данное время в больнице остаются дети от 8 до 13 лет, среди которых восемь девочек и один мальчик. Их состояние «удовлетворительное и стабильное», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав республики.

Теги: Следственный комитет , Кабардино-Балкария , массовое отравление , летний лагерь
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